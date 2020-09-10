بالصور.. درة توجه نصيحة لمتابعيها

وجهت الفنانة درة نصيحة لمتابعيها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".



نشرت"درة" مجموعة صور جديدة لها، وظهرت من خلالها في مركب

في عرض البحر، وعلقت عليها قائلة:"أنت تستحق أن تكون سعيداً، أنت تستحق أن تعيش حياة أنت متحمس لها، لا تدع الآخرين يجعلونك تنسى ذلك". وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة الجزء الثاني من مسلسل"الحرملك" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، بطولة: باسم ياخور، سامر المصري، صفاء سلطان، تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج تامر إسحاق.

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