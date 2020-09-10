رحيل الفنانة ديانا ريج بعد صراع مع السرطان

رحلت الممثلة البريطانية ديانا ريج، عن عمر يناهز الـ 82 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك وفق ما أعلن مدير أعمالها.
أعلن مدير أعملها بيان وفاتها، قائلاً:"ببالغ الأسى نعلن لكم أن ديانا ريغ توفيت بسلام صباح اليوم في منزلهاوسط عائلتها".
يذكر أن ديانا قد برزت شهرتها في الأالفية السينمائية من خلال فيلمي "The Avengers,The Game Of Thrones، بالإضافة إلى دورها الهام في سلسلة أفلام On Her Majesty's Secret Service، التي لعبتفيه زوجة شخصية الأكشن الشهيرة "جيمس بوند"
ولدت ريج عام 1938، وبدأت مشوارها الفني خلال فترة الستينيات من خلال عدد من الأأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، وكان آخر أعمالها السينمائية التي تم عرضها عام 2017 فيلم "Breathe"، بالإضافة إلى فيلم "Last Night In soho"، الذي سيتم عرضه في صالات العرض السينمائي العام المقبل.
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