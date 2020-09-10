في 3 أيام.. كليب "يا حبيبي" لـ محمد رمضان يكسر حاجز الـ5 مليون مشاهدة

حقق الفنان محمد رمضان بكليب أغنية "يا حبيبي"، مع المغني الأمريكي"ميتر جيمس"، اكثر من 5 مليون مشاهدة، وذلك خلال 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات وألحان: جيمس وفرغلي بلاكس وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وحصلت على المركز الرابع في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب".
يذكر أن آخر الإصدارات الغنائيةلـرمضان كليب أغنية"تيك توك"، بمشاركة الموسيقي الأمريكي الشهير سوبر ساكو، وحقق أكثر من 17 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو، ، والكليب من إخراج حسام الحسيني.
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