على طريقتها الخاصة.. حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

احتفلت الفنانة حنان مطاوع بـ عيد ميلاد إبنتها"أماليا"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"حنان" مقطع فيديو لها بأغنية خاصة لـ عيد ميلاد إبنتها، برفقة زوجها المخرج السينمائي أمير

اليماني وإبنتهما أماليا، وعلقت علية قائلة:" ربنا يخليكى و يحفظك ليا و لبابا يا أغلى هدية ربنا رزقنا بيها، ربنا يسعد و يرزق كل الناس و يخليلى أهلى كلهم يارب، كلمات والحان /عبدالله حسن، توزيع وهندسة صوت / شريف حمدان، إدارة/ شريف محمد"، وقد تفاعل معها متابعيها عبر التعليقات، وتمنوا لهم دوام السعادة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع حكاية "أمل حياتي" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، بطولة بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، من تأليف أمين جمال و شريف يسرى، إخراج أحمد حسن.

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