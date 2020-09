على طريقتها الخاصة.. حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

View this post on Instagram

عيد ميلاد الأغلى من قلبى 🎉🧸، ربنا يخليكى و يحفظك ليا و لبابا يا اغلى هدية ربنا رزقنا بيها. ربنا يسعد و يرزق كل الناس و يخليلى اهلى كلهم يا رب. علشان تسمعوا الأغنية كاملة زوروا اللينك فى اول الصفحة فى ال (Bio) و مستنيا رأيكوا ☺️ —————- شكراً @mommyandme_eg للتيشرت الرائع المخصوص لعيد ميلاد أماليا. —————- و طبعاً الناس الى وراء تنفيذ الأغنية❤️ كلمات والحان / عبدالله حسن توزيع وهندسة صوت / شريف حمدان تم التسجيل في استديو / Sino إدارة/ شريف محمد