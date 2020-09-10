حسن الرداد : رد فعل الجمهور علي فيلم "توأم روحي" أسعدني

عبر الفنان حسن الرداد عن سعادته الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي لمسها من الجمهور بعد طرح فيلم "توأم روحي" في دور السينما، مشيرا إلى أن الإيرادات التي يحققها الفيلم متزايدة بشكل مستمر ما يعكس ترحيبا بالعمل وحرصا على مشاهدته وهذا الأمر دليل على النجاح .

وقال الرداد ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن ثمة ردود أفعال لمسها منذ طرح الفيلم بدور السينما وحتى اليوم ، مشيرا إلى أنه منذ حضوره العرض الخاص مع فريق العمل وهو يشعر بسعادة كبيرة فيما يتعلق بتفاعل الجمهور مع الفيلم .

وأضاف أنه تابع ما كتب عن الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأكثر ما أسعده أنه بالرغم من محدودية الحضور في الصالات بسبب الاجراءات المتبعة نتيجة أزمة فيروس

ورأي أن سيناريو الفيلم متماسك الأحداث ومكتوب بشكل جيد وأنه عندما قرأ السيناريو الخاص بالفيلم وجد نفسه أمام تجربة سينمائية مختلفة على جميع المستويات خاصة فيما يتعلق بالمعالجة المكتوبة والصورة التي سيخرج عليها العمل، مؤكدا أنه تحمس للتجربة لأن طبيعة الفيلم ليست مشابهة لأي عمل قدمه من قبل.

وشدد على أنه يبحث في اختياراته عن الدور الذي يضيف له ويقدمه للجمهور بشكل وصورة مختلفين، فلا يرغب في حصره بنمط معين من الأدوار، لافتا إلى أنه لا يرغب في أن يكون متواجدا بأعمال أقل مما قدم من قبل، وهذا الأمر يجعله يفكر جيدا قبل الموافقة على أي تجربة جديدة.

ولم ينكر الرداد شعوره بالقلق في البداية من عرض الفيلم في ظل السماح بحضور 25% من الجمهور خاصة أن جزءا من نجاح الفيلم هو مشاهدة الجمهور له بالصالات السينمائية.

ويجسد الرداد شخصية شاب متعدد العلاقات، يتعرض لعدد من المشاكل في الفيلم الذي جرى إقامة عرضه الخاص يوم 19 اغسطس الماضي في إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال العمل.

شارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، وعائشة بن أحمد، والراحلة رجاء الجداوي ، وتأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن. الاجتماعي وأكثر ما أسعده أنه بالرغم من محدودية الحضور في الصالات بسبب الاجراءات المتبعة نتيجة أزمة فيروس كورونا فإن إشادات كثيرة بالعمل جاءت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ورأي أن سيناريو الفيلم متماسك الأحداث ومكتوب بشكل جيد وأنه عندما قرأ السيناريو الخاص بالفيلم وجد نفسه أمام تجربة سينمائية مختلفة على جميع المستويات خاصة فيما يتعلق بالمعالجة المكتوبة والصورة التي سيخرج عليها العمل، مؤكدا أنه تحمس للتجربة لأن طبيعة الفيلم ليست مشابهة لأي عمل قدمه من قبل.وشدد على أنه يبحث في اختياراته عن الدور الذي يضيف له ويقدمه للجمهور بشكل وصورة مختلفين، فلا يرغب في حصره بنمط معين من الأدوار، لافتا إلى أنه لا يرغب في أن يكون متواجدا بأعمال أقل مما قدم من قبل، وهذا الأمر يجعله يفكر جيدا قبل الموافقة على أي تجربة جديدة.ولم ينكر الرداد شعوره بالقلق في البداية من عرض الفيلم في ظل السماح بحضور 25% من الجمهور خاصة أن جزءا من نجاح الفيلم هو مشاهدة الجمهور له بالصالات السينمائية.ويجسد الرداد شخصية شاب متعدد العلاقات، يتعرض لعدد من المشاكل في الفيلم الذي جرى إقامة عرضه الخاص يوم 19 اغسطس الماضي في إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال العمل.شارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، وعائشة بن أحمد، والراحلة رجاء الجداوي ، وتأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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