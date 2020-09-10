اليابان تواجه سرقة الدراجات بـ”فضلات الطيور”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:17 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2020 3:34 مساءً

على الرغم من انخفاض معدلات الجريمة في اليابان بشكل عام، إلا أنه تزداد في المجتمع الياباني ظاهرة غريبة نوعا ما ، وهي سرقة الدراجات الهوائية كانت أو النارية ، لذلك يبحث اليابانيون عن وسائل لحماية دراجاتهم من السرقة .

وأطلقت شركة Motoki Reoga اليابانية، طريقة جديدة لمحاربة سرقة الدراجات في البلاد بالاعتماد على فضلات الطيور.

وتعتمد فكرة الشركة على إصدار ملصقات على شكل فضلات الطيور يتم إلصاقها على الدراجات، حيث سيحتقر اللصوص فكرة سرقة دراجة بفضلات الطيور.

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ووفقا لإحصائيات المديرية العامة للشرطة اليابانية، ففي عام 2018، سرقت حوالي 184 ألف دراجة في البلاد، 40 في المئة من هذه الدراجات المسروقة تمت سرقتها رغم وجود أقفال الآمان، مما خلص لفكرة بأن تدابير السلامة المعتادة لم تعد تعمل.

وبحسب الشركة فالسارق يترك مسرح الجريمة على نفس الدراجة المسروقة، ولكنه لن يجلس على دراجة بفضلات الطيور، لذلك قررت الشركة تصنيع ثلاث ملصقات لبراز الطيور.

قبل بدء الإنتاج، اهتم اليابانيون بمسألة التصميم، فقد تمت دراسة فضلات الطيور الحقيقية لجعل ملصقاته قابلة للتصديق قدر الإمكان.

بالإضافة إلى الملصقات، ابتكرت الشركة أغطية مقاعد دراجات خاصة بها براز مطرزة عليها.

وتم جمع أكثر من 4 آلاف دولار على إحدى منصات التواصل وإرسالها للشركة للمساعدة في تصنيع هذه اللصاقات.