ضحية جديدة لكورونا..إلغاء كأس العالم للأندية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:17 مساءً - منذ 4 ساعات

يبدو أن قائمة ضحايا وباء كورونا تزداد يوما تلو الأخر ، وهذه المرة الضحية الجديدة هي بطولة كأس العالم للأندية التي تشير بعض التقارير لإلغائها بسبب ازدحام الأجندة الرياضية العالمية بعد تأجيل عدة مسابقات وبطولات عالمية بسبب تفشي الوباء .

ذكرت تقارير صحفية أن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أخطرت الاتحادات الأهلية بأنه قد تم إلغاء كأس العالم للأندية المقرر أن تقام في الدوحة ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووفقا لما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، نسخة كأس العالم للأندية والتي ستقام في الصين صيف 2021 قد يكون الإلغاء مصيرها أيضا بسبب الأولمبياد وبطولة كوبا أمريكا.

وفرضت جائحة كورونا والتي ضربت العالم منذ أواخر العام الماضي، تأجيل العديد من البطولات والأحداث الرياضية الكبرى في العالم.

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يذكر أن ليفربول الإنجليزي توج بالنسخة الماضية من البطولة والتي أقيمت في قطر.

وأُقيم كأس العالم للأندية لأول مرة في 2000 ولم تقم بين 2001 و2004 بسبب انهيار شريكة الفيفا التسويقية. تُقام البطولة كل سنة منذ 2005. استضاف البطولةَ البرازيل واليابان والإمارات والمغرب وقطر.

ينظم البطولة الاتحاد الدولي لكرة القدم وتجمع أفضل أندية العالم الفائزة بدوري الابطال في قارتها في بطولة واحدة. النظام الحالي للبطولة يتضمن مشاركة سبعة فرق تتنافس على اللقب في خلال فترة أسبوعين تقريبا.

تتأهل الأندية الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا، كأس ليبرتادوريس، دوري أبطال آسيا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال أوقيانوسيا، دوري أبطال الكونكاكاف، مع النادي بطل الدوري من البلد المستضيف.