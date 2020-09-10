ماجد المصري يهنئ ابنه بعيد ميلاده: "ربنا ما يحرمني منك"

رنا صلاح الدين - حرص الفنان ماجد المصري، على توجيه رسالة تهنئة لنجله "آدم"، بمناسبة عيد ميلاده. ونشر المصري صورة تجمعه بابنه، وعلق ع ليها من خلال حسابه الشخصي على "انستجرام"، قائلًا:"كل سنه وإنت طيب ياحبيب قلبي .. وربنا مايحرمني منك"، وتوجه العديد من متابعيه بالتهنئة لنجله متمنين له السعادة الدائمة. ماجد المصري على جانب آخر يعرض للفنان ماجد المصري أولى حلقات مسلسله الجديد "الوجه الآخر" عبر قناة سي بي سي. Advertisements ينطلق اليوم السبت عرض أولى حلقات مسلسل "الوجه الآخر"، للفنان ماجد المصري، عبر قناة سي بي سي، في تمام الساعة الثامنة مساءً. "الوجه الآخر" هو ثانٍ بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، الذي ضم مجموعة كبيرة من الفنانين. المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

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