رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن غضبها الشديد، وذلك بعد ادلاع حريق آخر في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس 10 سبتمبر، وذلك بعد مرور ما يقرب من شهر على حادث انفجار المرفأ، والذي أسفر عن الكثير من المصابين والضحايا.
نيكول كتبت، على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "ولك تفه على هيك دولة ومسؤولين جرصتو بلدنا وشوهتوه وبهدلتونا".
الفنانة اللبنانية أضافت غاضبة: "رجعتونا سنين لوراه كل يوم خبرية وكل يوم مصيبة وانتو على قلبكن مراوح الله يعذب قلوبكن".
وكان قد اندلع حريق ضخم فى مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت ، اليوم الخميس، حيث شب الحريق فى منطقة السوق الحرة، وتحديدا فى مستودع يحتوى على رواسب زيوت وإطارات.
وقد سادت حالة من الذعر لدى المواطنين اللبنانيين، وقام البعض بإخلاء المبانى المحيطة بالمرفأ، خوفا من تجدد كارثة انفجار 4 أغسطس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر نيكول سابا تعليقا على حريق مرفأ بيروت الجديد: تفه على هيك دولة ومسئولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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