بالصور.. إيناس عزالدين تتألق بإطلالة براقة في أول جلسة تصوير بعد عودتها لزوجها

رنا صلاح الدين - خضعت الفنان المصرية إيناس عزالدين لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة براقة، بعدسة المصور إسلام عبدالقادر.

وتعد هذه الجلسة هي الأولى للفنانة المصرية بعد عودتها مؤخرا لزوجها الفنان أحمد قمر، وذلك بعد عامين من الانفصال.

إيناس تألقت في صور الجلسة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بفستان لامع، ومكياج كثيف، وتركت شعرها منسدلا، وعلقت قائلة: "فرصة اخرى للتألق".

وكانت الفنانة المصرية إيناس عزالدين قد أعلنت في شهر يوليو الماضي عن عودتها لزوجها الفنان أحمد قمر، وذلك بعد مرور ما يقرب من عامين على انفصالهما.

الفنانة المصرية نشرت صورة رومانسية جمعتها بزوجها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "الإنسان ممكن يهرب من حاجات كتير في الحياة الا قدره".

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إيناس عز الدين أكدت أنها لم تقيم حفل زفاف للاحتفال بعودتها لزوجها الفنان أحمد قمر، لافتة إلى أنهما اكتفيا بعقد قران بسيط وسط أفراد أسرتيهما.

إيناس حرصت على مشاركة محبيها بلقطات من جلسة تصوير رومانسية خضعت لها مع زوجها احتفالاً بعودتهما لبعضهما، وعلقت: "ناس كتير زعلانين اننا ما عزمناهمش بس والله احنا عملنا كتب كتاب على الضيق جداً من غير اي مدعوين نهائياً و جلسة تصوير فقط".

وبررت عدم ‘قامتها لحفل عقد قران كبير، بقولها: "مش لازم الفرحة تبقى بديشيليون جنيه اول فرح لينا من ٨ سنين صرفنا وكلفنا و فيلا وحمام سباحة وديكورات و فساتين و معازيم و رقص وغناء وبيتنا اتخرب في فرح".

وأضافت: "والزمن خلانا نشوف ان مش كل اللي كان بيمثل انه فرحان لينا كان فرحان بجد والمرة دي احنا فرحنا ببعض و لبعض واللي بيحبونا بجد حبهم واصل لينا حتى لو كانوا بعيد ومش معانا فشعورهم تجاهنا واصلنا و حاسين".