ريهام سعيد: الست دي هي مصر

رنا صلاح الدين - نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد صورة للسيدة التي عرفت إعلاميا باسم "سيدة قطار المنصورة"، والتي ساعدت مجند في قطار المنصورة ودفعت له ثمن التذكرة، بعد أن هدده الكمسري بإنزاله من القطار.

الإعلامية المصرية أشادت بتصرف هذه السيدة، حيث أكدت أن مصر تتجسد بها، وذلك بقولها: "طول عمري بقول تحيا مصر ويقولوا بتطبلي.. حافضل اقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر . تحيا مصر بشعبها . الست دي هي مصر الي انا شفتها وعشت معاها".

واضافت، على حسابها بموقع "انستجرام": "هما دول الي انا عشت بتمني افضل في خدمتهم طول العمر. . الست دي هي مصر.. بحبك يا مصر وبحترمك و بقدرك و حافضل طول عمري اقول تحيا مصر".

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وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد احتفلت مؤخرا بانتهاء فترة وقفها عن العمل، والتي استمرت لمدة عام، وانتهت يوم 28 أغسطس.

ريهام كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "انهارده ٢٨ اغسطس، ماسمعش ولا اشوف حد بيكتب الاعلاميه الموقوفة.. مابقتش موقوفه والسنه دي كلنا قعدناها في البيت مش انا لوحدي وعدت السنه بسلام يالا افرحوا معايه بالبدايه الجديده".

الإعلامية المصرية اختتمت كلامها، بقولها: "والي جاي كله خير ونجاح انا متاكده لان ربنا كبير و عظيم . يا بلدنا يا حلوه بالناس الحلوه . بحبكوا اوي".