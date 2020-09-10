تسجيل صوتي.. حنان مطاوع توجه رسالة شكر لجمهورها بعد ردود أفعالهم على "أمل حياتي"

رنا صلاح الدين - حنان مطاوع

أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن سعادتها البالغة بردود أفعال الجمهور حول شخصيتها في حكاية "أمل حياتي"، من مسلسل "إلا أنا"، التي أنتهت أحداثه أمس الأربعاء.

وقالت حنان، في تسجيل صوتي، نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام": "كل الناس حقيقى أنا ممتنة ومبسوطة أوى أوى بردود الأفعال حوالين أمل حياتى، ربنا يخليكوا ليا ودايما أبقى عند حسن ظنكم، وبحبكم أوى أوى أوى".

وعلقت حنان على الفيديو قائلة:"رسالة منى حباً وتقديراً ليكوا كلكوا، بيكوا نجحت وبيكوا هكمل.. إلى اللقاء فى عمل آخر".

حكاية "أمل حياتى" من بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، أحمد كشك، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، رضوى الشريف، وهي من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.