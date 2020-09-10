بعد إصابته بسرطان البلعوم.. وفاء عامر تطلب من جمهورها الدعاء لـ جمال يوسف

رنا صلاح الدين - طلبت الفنانة وفاء عامر، من جمهورها الدعاء للفنان جمال يوسف، بعد إصابته بمرض سرطان البلعوم.

ونشرت وفاء، صورة له عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة:"الرجاء الدعاء للزميل العزيز جمال يوسف بالشفاء العاجل بأمر الله".

وفاء عامر

وكان قد تحدث جمال يوسف عن تفاصيل مرضه، في أول لقاء إعلامي له بعد إعلان إصابته بالمرض.

وقال في لقائه ببرنامج "صباح البلد" تقديم الإعلامية لميس سلامة على قناة "صدى البلد": "أنا متشكر لصباح البلد، ودعم السوشيال ميديا فرق معايا، مكنتش بعرف أتكلم غير لما بنتي قالتلي أنت قالب الدنيا على فيس بوك والناس بتدعيلك".

Advertisements

وأضاف: "أنا تعبان من 6 شهور وقافل على نفسي، وأنا مبسوط إني شفت حب الناس وأنا عايش.. لقيت نفسي بتكلم وعايز أشرب بعد دعم الناس، مع إني مكنتش بشرب بقالي 3 شهور".

وتابع:"الأول كنت خايف من الموت، ولما قربت من ربنا مبقتش خايف، أنا بس خايف من مقابلة ربنا، عايز استغفر كتير قبل ما أقابله، أنا بني آدم وأكيد عندي ذنوب".

واختتم كلامه بتوجيه رسالة إلى الجمهور، بقوله: "بحبكم أوي ورفعتم من روحي المعنوية، منحتوني أمل إني أرجع أتكلم تاني"

يذكر أن الفنان جمال يوسف كان قد شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية، منها: "التوأم، أم كلثوم، عباس الأبيض في اليوم الأسود، فارس بلا جواد، الليل وآخره، ريا وسكينة، حدائق الشيطان، مبروك جالك قلق"، وغيرها من الأعمال.