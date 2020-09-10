وفاة بطلة "صراع العروش" عن 82 عاماً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت الممثلة البريطانية ديانا ريج، التي لعبت دورا مهماً في مسلسل "Game of Thrones- صراع العروش"، الخميس، عن عمر 82 عاماً.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن وكيل ريج قوله إنها توفيت في منزلها محاطة بأفراد أسرتها.

وقالت ابنتها راشيل ستيرلينج في بيان: "ماتت أمي الحبيبة بسلام أثناء نومها في وقت مبكر من صباح اليوم في المنزل محاطة بالأسرة".

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وأضافت: "توفيت بمرض السرطان الذي تم تشخيصه في مارس/آذار، وأمضت أشهرها الأخيرة وهي تتأمل بفرح حياتها الاستثنائية المليئة بالحب والضحك والاعتزاز بمهنتها، سأفتقدها بشكل تعجز الكلمات عن وصفه".

وانتقلت ريج، المولودة في دونكاستر بشمال إنجلترا، مع أسرتها إلى الهند قبل الذهاب إلى المدرسة في إنجلترا، ودرست في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية قبل أن تظهر لأول مرة مع فرقة شكسبير الملكية عام 1959.

واشتهرت ريج من خلال مسلسل ذي أفنجرز "المنتقمون" في الستينيات من القرن الماضي، كما أن لها مسيرة حافلة في المسرح ولعبت دوراً في فيلم العميل "جيمس بوند"، أون هير ماجيستيز سيكريت سيرفس "في الخدمة السرية لجلالتها".