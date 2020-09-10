قصة زواج الممثّلة إنعام سالوسة والمخرج سمير العصفوري تعرّفي عليها

استطاعت الفنانة إنعام سالوسة التي تتم عامها الـ81 يوم 15 ديسمبر المقبل، أن تثبت قدرتها على تقديم كل دور يعرض عليها، حيث شاركت فيما يقرب من 350 عملًا فنيًا ما بين السينما والتلفزيون، مقدمة الكثير من الأدوار منها الزوجة والأم والسنيدة للعديد من الأبطال، إلا إنها كوميديانة من الدرجة الأولى، وبالرغم من أن عيد ميلادها ليس اليوم كما هو موجود بموسوعة “ويكيبيديا”، إلا إن الكثيرين انهالوا لمعايدتها بجانب تداول الكثير من صورها في مراحل حياتها المختلفة.

لإنعام سالوسة قصب حب رومانسية، فقبل أن تُحلق في مخيلتها أحلام التمثيل، كانت طالبة جامعية تدرس في كلية الآداب جامعة عين شمس، والتحقت في البداية بقسم اللغات الشرقية، بينما كان يدرس زميلها حينها المخرج المصري الكبير سمير العصفوري في نفس الكلية ولكن بقسم التاريخ.

شهور قليلة وقررت إنعام سالوسة، الانتقال إلى قسم آخر، وهو قسم اللغة العربية، لتتفاجأ بالعصفوري ينقل إلى نفس القسم الذي تدرس فيه، لتكون تلك هي الشرارة وراء خلق قصة حب استثنائية بينهما عاشت حتى اليوم.

وبعدما أنهت سالوسة، دراستها بالجامعة، قررت الانتقال لعالم الفن، فالتحقت بعد تخرجها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت تلك هي الفترة التي تطورت فيها علاقتها بزوجها سمير العصفوري.

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وبالرغم من العلاقة العاطفية التي انتهت بالزواج، إلا إن ظهورهما معًا يعد نادرًا، حيث كان آخر ظهور لهما معًا في عزاء زوجة الممثل رشوان توفيق، عام 2019.

وأثمرت قصة الحب تلك، عن إنجاب طفلة، وهي المخرجة والكاتبة تغريد العصفوري، والتي عملت مع والدتها وورثت مهنتها من أبيها، إذ قدمت سالوسة مع ابنتها تغريد العصفوري، الجزء الثالث من “تامر وشوقية”، وأخرجت ابنتها “الباب في الباب” وقامت بتأليف فيلم “يوم ما اتقابلنا”.

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