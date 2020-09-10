إليكم شروط الحصول على "الأوسكار" في 2024

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أعلنت أكاديمية الفنون وعلم الصور المتحركة عن مجموعة من الشروط المطلوبة في الأفلام لتكون مؤهلة للحصول على جائزة الأوسكار لعام 2024 في محاولة لزيادة التنوع في التمثيل والاندماج في هوليوود.

وتحدد الأكاديمية المرشحّين لجائزة أفضل صورة أطفال لأولئك الذين يمكنهم تلبية المتطلبات التي تشجع التمثيل من خلال ضمان المزيد من الأشخاص في الرسوم المتحركة إلى دور البطولة وكل شيء.

ولكي تكون مؤهلاً للحصول على الجائزة في عامي 2022 و 2023 يجب أن تقدّم الأعمال نموذجاً سرياً لمعايير ضمان الأكاديمية، كما سيتم تقديم الطلبات للحصول على فئة أفضل فيلم رسوم متحركة أو فيلم طويل أ فيلم روائي دولي.

ويجب استيفاء اثنين من المعايير الأربعة التالية من أجل التأهل للحصول على جائزة أفضل فيلم.

ويتطلب الشرط الأول: تواجد على الأقل ممثل واحد رئيسي أو مساعد من جنسية وعرق لا تظهر كثيرًا في الأفلام:

- آسيوي

- اسباني - لاتيني

أسود - امريكي افريقي

- شرق اوسطي

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مواطن امريكي أصلي

من هاواي أو أحد الجزر

أعراق لا يتم تقديمها بشكل جيد

وثانياً: يجب تواجد على الأقل 30% من الممثلين في الأدوار الثانوية أو أدوار صغيرة للفئات التالية:

- نساء

- مثليين

- اشخاص ذوي احتياجات خاصة، أو صم أو يواجهون صعوبة في السمع

وثالثًا: يجب أن يكون السيناريو الرئيسي في الفيلم أو الموضوع يتمركز حول النساء او المجموعات العرقية، بالإضافة إلى المثليين وذوي الاحتياجات الخاصة.

ورابعًا: كما يجب أن تكون هذه الوظائف متاحة في عدة أقسام: الإنتاج / التطوير ، الإنتاج المادي ، ما بعد الإنتاج ، الموسيقى ، المؤثرات البصرية ، الاستحواذ ، شؤون الأعمال ، التوزيع ، التسويق والدعاية.