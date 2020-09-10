ريا أبي راشد تستغرض رشاقتها

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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استعرضت الاعلامية ريا أبي راشد رشاقتها في أكثر من مناسبة على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين خسارتها للوزن بشكل واضح.

ونشرت أبي راشد صور لها على حسابها الخاص على انستغرام، أبرزها إطلالاتها اللافتة في مهرجان فينيسيا الـ77. وارتدت ريا أبي راشد أكثر من فستان أبرز جمالها ورشاقتها. وزاد من جمال طلتها الإكسسوارات المستخدمة، بداية من الحلي وإكسسوارات الشعر وحتى الأحذية والحقائب، التي تماشت مع طلتها. وكانت الإعلامية ريا أبي راشد نشرت صور، في حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، ظهرت فيها بفقدان واضح في الوزن، وشوقت جمهورها لمعرفة الطريقة التي ساعدتها في ذلك.

وكتبت ريا أبي راشد على الصور التي نشرتها: "أخيراً رجع هالجينز على قياسي، الموضوع بسيط.. بس أخد ٤ سنين وشهور من العزل المنزلي، بتحبوا تعرفوا معلومات أكتر عن النظام يلي مشيت عليه؟".

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