شكرا لقرائتكم خبر عن فريق BLACKPINK يكشف عن فيلمه الوثائقى بعنوان Light Up The Sky والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الفريق الكورى الشهير BLACKPINK يبذل كل المجهود من أجل تحقيق المزيد من الشهرة حول العالم، فقد أعلن الفريق الشهير عن قرب عرض فيلم وثائقى يتحدث عن نجمات الفريق ويكشف عن الكثير من الأسرار حول حياتهن الشخصية والخطوات الأولى لهن فى عالم الغناء والشهرة.
وأعلن BLACKPINK أن الفيلم الوثائقى الجديد سيتم عرضه على Netflix، وهو بعنوان " Light Up The Sky " و من المقرر أن يعرض فى 14 أكتوبر المقبل ، وهو الخبر الذى تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة.
وقد وصفت شركة البث العملاقة عبر صفحة نيتفلكس الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر" العمل الجديد بأنه " فيلم وثائقى شامل حول واحدة من أكثر الفرق الغنائية التى تحظى بشعبية هائلة حول العالم".
يذكر أن الفريق الكورى " BLACKPINK " أطلق مؤخرا كليب جديد مع النجمة العالمية سيلينا جوميز و الكليب حمل اسم " Ice Cream " واستطاع العمل أن يحقق نجاح كبير منذ اللحظة الاولى لأطلاقة و حصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة و الثناء من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم .
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