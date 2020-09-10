شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف بدأت 2020 بطرح فيلمين وتنهيها بعرض مسلسلين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عام 2020 نشاطا فنيا كبيرا للفنانة رانيا يوسف على المستوى السينمائى والدرامى فى نفس الوقت، إذ عرض لها فيلمين متتالين فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى الماضى قبل انتشار فيروس كورونا وقبل إغلاق دور العرض فى مارس الماضى، الفيلم الأول هو "دماغ شيطان" مع باسم سمرة وسلوى خطاب ونادية خيرى واخراج كريم إسماعيل.

أما الفيلم الثانى الذى عرض لرانيا هو "صندوق الدنيا" وشاركها البطولة خالد الصاوى وباسم سمرة وصلاح عبد الله وعلاء مرسى وإخراج عماد البهات، وعلى المستوى الدرامى عرض لها الموسم الأول من مسلسل "مملكة ابليس" على إحدى المنصات الرقمية فى فبراير الماضى، وعرض أيضا الموسم الثانى يوم 30 يوليو.

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رانيا يوسف

مسلسل "مملكة أبليس" بطولة غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، ناهد السباعى، شريف الدسوقى، فيدرا، أحمد صيام، ميدو عادل اية سليم، والعمل من تأليف محمد أمين راضي ومن إخراج أحمد خالد موسى.

وتنتظر رانيا عرض مسلسلين جديدين قبل نهاية العام الجارى، حيث تعكف على تصويرهما حالياً الأول هو الموسم الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" الذى تشارك فى بطولته مع أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدى ومحمد كيلانى وتامر فرج وعارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز ومحمد العمروسى وجيلان علاء، حيث سيتم عرض العمل فى شهر نوفمبر المقبل.



الفنانة رانيا يوسف

أما المسلسل الثانى فهو "شارع 9" حيث تصوره حالياً للعرض قبل نهاية العام الجارى، والعمل تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق وبطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الاتربى، صبا رفاعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، ماجد شريف.