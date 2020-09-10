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نجمات الفن يهاجمن مسئولى لبنان بعد حريق مرفأ بيروت الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت نجمات لبنان عبر صفحاتهن الشخصية بالسوشيال ميديا، المسئولين اللبنانيين بسبب اندلاع حريق جديد فى مرفأ بيروت اليوم الخميس، حيث كتبت الفنانة نيكول سابا، قائلة: "ولك تفه على هيك دولة ومسئولين جرصتو بلدنا وشوهتوه وبهدلتونا ورجعتونا سنين لورا كل يوم خبرية وكل يوم مصيبة وانتم على قلبكن مراوح الله يعذب قلوبكن"، وقالت الفنانة كارول سماحة "عم يحرقوا أدلة طبعا".

 

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نيكول سابا 

 

وغردت الفنانة أمل حجازى أيضاً، قائلة: "مش كأن ربنا عم يفضحكم كل يوم بشي؟؟ مش كأن نهايتكم قربت بإذن الله".

 

وكتبت الفنانة ماجى بوغصن: "بتحرقوا إيه بالمرفأ؟؟ ما حدا يقول زبالة كل شي بتقولو كذب شو عّم تخبوا شو عّم تخبوا على ضهرالناس المرعوبة"، وقالت الفنانة نوال الزغبى" شو عم يحرقوا الله لا يوفقكن كيف عم بتموتونا"، أما الفنانة هيفاء وهبى قالت:"حريق كبير  بمرفأ بيروت وتركنا بيوتنا قبل ما شي كارثة جديدة تصير".

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كارول سماحة 

 

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امل حجازى 

 

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هيفاء وهبى

 

واندلع حريق ضخم فى مرفأ بيروت بالعاصمة اللبنانية، اليوم الخميس، ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، فإن الحريق شب فى منطقة السوق الحرةوتحديدا فى مستودع يحتوى على رواسب زيوت وإطارات، سارعت قوات الإنقاذ وفرق الدفاع المدنى إلى المرفأ لإخماد الحريق، وسط خوفوقلق من تجدد كارثة انفجار 4 أغسطس الماضى.

 

وتصاعدت النيران وأعمدة الدخان فوق العاصمة بيروت، حيث سادت حالة من الخوف والذعر لدى المواطنين، كما قام البعض بإخلاء المبانى المحيطة بالمرفأ.

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