شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ديانا ريج بطلة Game of Thrones عن عمر ناهز 82 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل الممثلة البريطانية ديانا ريج، والتي تعد واحدة من أبطال مسلسل Game of Thrones، عن عمر ناهز 82 عاما، بحسب موقع الجارديان، وقال وكيلها فى بيان صحفى، إنها ماتت فى وقت مبكر من صباح اليوم، وأضاف أنها كانت فى المنزل مع أسرتها التى طلبت إحاطتها بالخصوصية فى هذا الوقت العصيب رافضة أن يتم تسليط الضوء عليها فى نهاية حياتها.



ديانا ريج فى صورة من فيلم جيمس بوند والثانية من صراع العروش

ولعبت ديانا ريج دور أولينا تايريل السيدة العجوز التى حاولت لم شمل أسرتها فى مسلسل Game of Thrones، وهى الممثلة الوحيدة التى لعبت دور زوجة جيمس بوند فى إحدى أفلام سلسلة الأكشن الشهيرة On Her Majesty's Secret Service، وقد بزغ اسم الممثلة الراحلة إلى الصدارة في الستينيات بفضل دورها في البطولة مثل Emma Peel في The Avengers إلى جانب Patrick Macnee.

جدير بالذكر أنها سبق وتصرحت حول أنها ورغم النجاح الكبير لمسلسل Game of Thrones أو صراع العروش إلا أنها لم تشاهد العمل مطلقاً أو دورها فيه، وهو التصريح الذى أثار جدلاً كبيراً آنذاك حيث أن العمل لاقي أصداء عالمية غير مسبوقة من خلال النجاح الكبير ونسب المشاهدة الذى حققها اثناء فترة عرضه.