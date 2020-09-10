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آن هاثاواى فى فيلم كوميدى تدور أحداثه خلال الحجر الصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجري النجمة العالمية آن هاثاواي مفاوضات للعب دور البطولة في فيلم "Lockdown" للمخرج دوج ليمان، وهو فيلم سرقة كوميدي رومانسي، وتدور أحداثه خلال جائحة COVID-19.

كتب السيناريو ستيفن نايت، ومن المقرر بدء التصوير بنهاية سبتمبر، وقد يشهد الفيلم مشاركة في أضيق الحدود لفنانين به، وقد يكون دور وحيد فقط لآنا تتمحور حوله القصة.

وفازت هاثاواي بجائزة الأوسكار عن دورها في مساعدة الممثلة عن فيلم Les Miserables لعام 2012،  تشمل قائمة أعمالها الأخيرة "Ocean’s 8" و "Serenity" و "Dark Waters" و "The Hustle"، وستظهر في النسخة الجديدة "The Witches" والتي من المقرر إصدارها في عام 2021.

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