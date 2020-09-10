شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو حكاية "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شاشةdmc برومو حكاية "أمر شخصى" التى تقوم ببطولتها شيرى عادل من مسلسل "إلا أنا"، وذلك تهميداً لبدء عرضها على الشاشة بعد غدا السبت، وقامت شيرى بمشاركة البرومو مع جمهورها على السوشيال ميديا من خلال حسابها على فيس بوك، وكشف البرومو عن ملامح موضوع الحكاية التى يدور حول هاجر – شيرى عادل – وهى بنت مؤدبة ولديها أخلاق عالية وجميلة أيضاً ولكنها تأخرت فى الزاوج وبعد زواجها من ميدو عادل تنقلب حياتها تماماً.

"أمر شخصى" هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وهى تأليف عمر عبد الحميد وإخراج محمود كامل وبطولة شيرى عادل وميدو عادل وايهاب فهمى وجمال عبد الناصر ونهال عنبر ومعتز هشام ونور ايهاب وعدد آخر من الفنانين الشباب، والمسلسل من إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الاعلامية.

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مسلسل "إلا أنا" عبارة عن 6 حكايات تم الانتهاء من عرض أول حكايتين على قناة dmc وهما بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، وتعرض الثالثة حالياً بعنوان "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، ويجرى الاستعداد للخامسة وتحمل اسم "ضى القمر" بطولة كندة علوش، والسادسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض مقرر انطلاق تصويرها بعد أسبوعين.

وتعود شيرى عادل إلى الدراما التليفزيونية بحكاية "أمر شخصى" بعد غياب عامين إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل "السهام المارقة" فى شهر رمضان 2018، وشارك فى بطولته شريف سلامة وهانى عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودى هشام فقيه والعراقى كامل إبراهيم وإخراج محمود كامل.