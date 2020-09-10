شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب وصف هالزى نفسها بالفتاة الأكثر حظا فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية هالزى التعبير عن سعادتها الشديدة كونها تم اختيارلها لتمثل وتعمل أيضا كمنتج فى المسلسل التليفزيونى الجديد " The Player’s Table " مع النجمة الشهيرة سيدنى سوينى.

ونشرت هالزى على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، والتى تضم أكثر من 20.9 مليون شخص عدة صور جمعتها بصديقتها النجمة سيدنى سوينى وعلقت عليها " أنا أكثر الفتيات حظا في العالم لأنني سأشارك في التمثيل لأول مرة مع أفضل شخصية بالنسبة لي وهي سيدني سويني، في عمل تليفزيوني مقتبس من كتاب رائع قامت بتأليفه جيسيكا جودمان و ستقوم بإخراجه العظيمة أنابيل أتاناسيو ، وسأكون أيضا منتجة في المسلسل مع جون مارك فاليه .

وقد لاقت الصور التي نشرتها هالزي إعجاب الكثير من مرتادي صفحتها علي "إنستجرام"، وحصدت أكثر من 1.3 مليونLIKES خلال 13 ساعة فقط .

وكانت هالزى تصدرت المواقع والصحف العالمية بإعلان خبر مشاركتها فى المسلسل التليفزيونى الجديد " The Player’s Table " ، كما ستعمل المغنية الشهيرة أيضا كمنتج للمسلسل.

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وستشارك هالزى فى المسلسل إلى جانب الممثلة سيدنى سوينى ، التى اشتهرت بأدوارها المميزة فى " Euphoria " و " The Handmaid’s Tale " ، و أشار موقع " ام ان أى " أن تعاون الاثنان سابقا فى فيديو كليب "Graveyard" الذى قدمته هالزى عام 2019 .

يذكر أن هالزى هى واحدة من اكثر نجمات العالم مشاركة فى القضايا الكبرى و تظهر موقفها بصرامة ، حيث كانت هالزى من أوائل النجوم الذيم عبروا عن حزنهم الشديد بعد الانفجار الضخم الذى شهده مرفأ بيروت الرئيسى و ذلك فى بداية شهر أغسطس الماضى ، وأكدت فى ذلك الحين أن قلبها يتألم بسبب الصور التى رأتها أثناء وبعد الانفجار فى لبنان ، كما سالت معجبيها عن طريقة سليمة لكى تتبرع من خلالها للإغاثة فى لبنان بشكل سريع و أكثر فاعلية.

من جهة اخرى كانت هالزى واحدة من أبرز النجوم الذين شاركوا فى المسيرات الاحتجاجية فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد مما أثار غضبا على مستوى البلاد ، حيث جاء مقتله على يد أحد رجال الشرطة الأمريكية، والذى ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو وهو يضع ركبته على رقبه فلويد مما تسبب فى وفاته.