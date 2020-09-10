"أروحلها وأبوس إيدها".. وفاء عامر توجه رسالة لسيدة القطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أشادت الفنانة وفاء عامر، بموقف سيدة قطار المنصورة التي "دفعت" ثمن تذكرة المجند بالقطار المتجه من القاهرة للمنصورة.

وكتبت "وفاء" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "الست العظيمة دي هي اللي دفعت التذكرة للعسكري ورفضت إهانته، الست دي لازم تتكرم مش لأنها دفعت بس للعسكري، لأنها إنسانة وعندها قلب وعملت زي ما ربنا أوصانا".

وتابعت بآية قرآنية: "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"، وأضافت: "تحية لكل سيدة محترمة لها قلب يشعر أن الله يكرم من يكرم ضيف على الأرض، فما بالكم من خير أجناد الأرض".

Advertisements

واستكملت: "لو أعرف مكانها أو تليفونها والله أروح لها أبوس إيدها اللي دفعت وهتنور يوم القيامة لأنها جبرت خاطر ربنا يجبر خاطرها، فخورة إني إمرأة، فخورة إني مصرية".

واختتمت حديثها: "فخورة بكل نساء مصر، تحيا الأرض الطيبة التي يعيش عليها نساء مصر، وتحيا جمهورية مصر العربية".

وأصدرت وزارة النقل بيانا بشأن الفيديو المتداول لواقعة القطار، وأعلنت الوزارة اعتذار الوزير كامل الوزيري وجميع العاملين فى الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز فى حق أحد ركاب القطار، كما أكدت الوزارة على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.