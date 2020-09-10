إليسا تنشر مقطع فيديو من شرفة منزلها لحريق جديد في مرفأ بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة اللبنانية إليسا، على اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت، منذ ساعات.

ونشرت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو من شرفة منزلها، تظهر فيها ألسنة النيران، وعلقت: "والله كتير، الآن من مكاني".

واندلع حريق منذ ساعات في مرفأ بيروت، بعد شهر على انفجار هائل هز المرفأ وتسبب في تدمير مئات المباني وإصابة ومقتل المئات.

وذكر مصدر عسكري لأحد المواقع اللبنانية أن النيران اندلعت في مستودع لإطارات السيارات والزيوت، وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن.