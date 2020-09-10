محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علقت الفنانة اللبنانية إليسا، على اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت، منذ ساعات.
ونشرت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو من شرفة منزلها، تظهر فيها ألسنة النيران، وعلقت: "والله كتير، الآن من مكاني".
واندلع حريق منذ ساعات في مرفأ بيروت، بعد شهر على انفجار هائل هز المرفأ وتسبب في تدمير مئات المباني وإصابة ومقتل المئات.
وذكر مصدر عسكري لأحد المواقع اللبنانية أن النيران اندلعت في مستودع لإطارات السيارات والزيوت، وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تنشر مقطع فيديو من شرفة منزلها لحريق جديد في مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.