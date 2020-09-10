محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المختصة بتوزيع جوائز الأوسكار أن الأفلام التى تأمل المنافسة للحصول على جائزة "أفضل فيلم" يجب أن تلبي معايير معينة مرتبطة بالتنوع.
وبحسب موقع الأكاديمية وضعت عدة معايير لتعزيز التمثيل المتنوع والشمول أمام الكاميرا وخلفها، وهذا من شأنه عدم إقصاء المرأة والأقليات وبعض فئات الجنس المختلفة ليكون الفيلم مؤهلًا للفوز بجائزة الأوسكار اعتبارًا من 2024.
كما أعلنت الأكاديمية أن الأفلام المؤهلة للحصول على الجائزة في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2025، هي تلك الأفلام التي حققت معيارين على الأقل.
وفسرت الأكاديمية أن شروطها الجديدة لجائزة أفضل فيلم جاءت لتشجيع التمثيل العادل على الشاشة وخارجها من أجل انعكاس حقيقي لمدى تنوع جمهور السينما.
كما اشترطت الأكاديمية لمنح أي عمل سينمائي جائزة "أفضل فيلم" أن يكون فريقه من ذوي البشرة السمراء من الجنسين، وأيضًا مثليي الجنسية، وكذلك من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر "مثليو الجنسية وذوو البشرة السمراء".. تعرف على شروط جوائز الأوسكار الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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