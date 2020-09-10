- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، مقطع فيديو يظهر فيه اندلاع حريق جديد في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.
وعلقت "كارول"، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "مرفأ بيروت يحترق من جديد، عم نحلم أكيد"، وكتبت بعدها في تغريدة أخرى: "عم يحرقوا أدلة طبعا".
واندلع حريق منذ ساعات في مرفأ بيروت، بعد شهر على انفجار هائل بالمرفأ تسبب في تدمير مئات المباني وإصابة ومقتل المئات.
وذكر مصدر عسكري لأحد المواقع اللبنانية أن النيران اندلعت في مستودع لإطارات السيارات والزيوت، وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدومة.. كارول سماحة تعلق على اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.