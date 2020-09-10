مصدومة.. كارول سماحة تعلق على اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، مقطع فيديو يظهر فيه اندلاع حريق جديد في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وعلقت "كارول"، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "مرفأ بيروت يحترق من جديد، عم نحلم أكيد"، وكتبت بعدها في تغريدة أخرى: "عم يحرقوا أدلة طبعا".

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واندلع حريق منذ ساعات في مرفأ بيروت، بعد شهر على انفجار هائل بالمرفأ تسبب في تدمير مئات المباني وإصابة ومقتل المئات.

وذكر مصدر عسكري لأحد المواقع اللبنانية أن النيران اندلعت في مستودع لإطارات السيارات والزيوت، وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن.