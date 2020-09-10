أحمد مالك يكشف كواليس مسلسله الجديد"تحقيق"

شارك الفنان أحمد مالك متابعية مجموعة صور من كواليس مسلسله الجديد"تحقيق"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"مالك" صور من كواليس المسلسل، وعلق عليه قائلاً:"يوم تصوير في تحقيق"، وقد تفاعل

معه متابعيه عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم لمشاهدة المسلسل.

يذكر أن مسلسل"تحقيق" بطولة: أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتي، تارا عماد، مي الغيطي، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج محمد فتحى، والذي من المقرر

عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

الجدير بالذكر أن أحمد مالك قد شارك في فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدوليالذي بدأ في 2 من سبتمبر الجاري بفيلم The Furnace، وتم عرض الفيلم يوم الجمعة الماضي في حضور أبطاله، بطولة الممثل الأسترالي الشهير ديفيد وينهام، تريفور جاميسون، بيكالي غانامبار، إريك طومسون و إخراج رودريك، وقد حاز على إعجاب الكثير من النقاد العالميين.

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