بعد حريق بيروت..أحلام:حرام اللي بيصير

أعربت الفنانة أحلام عن حزنها لتجدد حريق مرفأ بيروت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
علقت أحلام على الحدث قائلة:"الله يحميكم، حرام اللي بيصير".
تم مشاهدة ألسنة النيران ودخان أسودكثيف من مرفأ بيروت صباح اليوم الخميس، وتم التوجه بسيارات الإطفاء لمكان الحادث، ولم يعلن حتى الآن سبب الحريق.
يذكر ان مرفأ بيروت قدتعرض لانفجار ضخم خلال شهر أغسطس الماضي، بسبب احتواء إحدى المخازن على مادة "نترات الأمونيوم" التي تتصف بشدة انفجارها، نتج عنه وفاة أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 6500 آخرين، بالإضافة إلى تضرر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية ومباني إدارية.
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