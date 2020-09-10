"شيري عادل تكشف موعد عرض حلقتها في مسلسل "إلا أنا

روجت الفنانة شيري عادل عن حلقتها في مسلسل"إلا أنا"، والذي تشارك فيه بـ قصة"أمر شخصي"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشرت"شيري" الإعلان الرسمي للقصة، وعلقت عليه قائلة:"يوم السبت، الساعة ٨ مساء، يا رب يعجبكوا، DMC"، وفد تفاعل معها متابعيها عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم لرؤيتها في دور جديد وقصة جديدة.

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يذكر أن قصة"أمر شخصي" بطولة: شيري عادل، ميدو عادل، إيهاب فهمى، جمال عبد الناصر، نهال عنبر، تأليف: عمر عبد الحميد، إخراج محمود كامل، والتي سوف يتم عرضها بدءاً من يوم السبت القادم، الساعة 8 مساءاً، على قناة DMC .

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