حفل لموسيقى الدراما في أوبرا إسكندرية

تستعد أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، لحفلها الموسيقي على أحد مسارح أوبرا بفرعها هناك، وذلك في إطار عودة أنشطتها الغنائية والثقافية والغنائية.

يفام الحفل يوم الأحد القادم الموافق 13 سبتمبر، في تمام الساعة الـ 8 مساءً، على مسرح سيد درويس،

بقيادة موسيقية من الموسيقار أحمد عاطف، وتم تقسيم سعر التذكرة إلى 3 فئات، الأولى بقيمة 45 جنيه، والثانية بقيمة60 جنيه، والثالثة بقيمة 85 جنيه.

وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا

من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض؛ إذ إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.