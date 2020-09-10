بعيداً عن الغناء..إنسانية محمد حماقي مع اللاعب مؤمن زكريا

في إضافة إنسانية جديدة في سجل مسيرة الفنان محمد حماقي، كان له دور إنساني مع لاعب النادي الاهلي مؤمن زكريا،الذي كشف عنه الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق في برنامجه الرياضي الذي يقدمه على إحدى القنوات الفضائية.
أعلن فايق عن حلقة مخصصة للاعب مؤمن زكريا، وأخذ يبحث عن فكرة يستطيع بها دعم زكريا على الوجه الأمثل، فاستعان بـ حماقي لمناقشة بعض الأفكار التي يستطيع اضافتها للحلقة، فـ أعطاه حماقي وضع صيغة دعاء لـ زكريا، تتواجد أمام متابعي الحلقة طوال ساعات عرضها.
أكد فايق أن" حماقي من أنقى الشخصيات الإنسانية التي تستطيع الاستعانة بها في مثلهذه المواقف الإنسانية، وعلى المستوى الفني، هو مطرب مشغول دائماً بفنه وعمله فقط، ويفضل الإبتعاد عن الأضواء دون داعي، أو الظهور لاستغلال موقف ما، وبالرغم من خوفه أن ينزعج حماقي من كشفه لهذا السر الإنساني، إلا أنه صمم على الكشف عنها ليرى الجمهور جمال دعمه ومساندته لغيره في مختلف الأزمات، حيث أنه فنان مشغول دائماً بفنه وعمله فقط، ويفضل الإبتعاد عن الأضواء دون داعي، أو الظهور لاستغلال موقف ما".
يذكر أن مؤمن زكريا قد تعرض خلال
وكانت آخر إصدارات حماقي الغنائية من خلال أغنية "هو ده حبيبي"، الذي طرحها خلال شهر أغسطس الماضي، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، واقتربت من 6 مليون مشاهدة، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:ريهاب.
بالإضافة إلى حفله الغنائي "أون لاين"، الذي أقامه يوم الثلاثاء الماضي، ضمن فعاليات الحدث الغنائي الضخم "صوت بيروت"، والذي تم إذاعته عبر إحدى التطبيقات الموسيقية الشهيرة، وشارك فيه عدد من نجوم العالم العربي والغربي أبرزهم " راغب علامة، مايا دياب، الشاب خالد، غسان صليبا، حاتم عمور، لطيفة، بلقيس، مساري، آدم، جو أشقر"، ومن العالم الغربي "آلان ووكر، والموسيقي ريد ون، كريج ديفيد، رودج".
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