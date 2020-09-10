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"صورة.. البوستر الرسمي لفيلم"الخطة العامية

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أعلن الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا" عن فيلمه الجديد"الخطة العامية"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك"

 

 

نشر"عبدالرحمن" صورة الأفيش الرسمي للفيلم، وعلق عليه قائلاً:"بسم الله توكلنا على الله، البوستر الرسمي لفيلم الخطة

العامية، إجتهدنا كلنا عشان نعملكم حاجة تليق بيكم، إن شاء الله الفيلم يعجبكم، إنتظروا الإعلان التشويقي الأول قريباً، تأليف: أحمد عبد الوهاب و كريم سامي، إخراج: معتز التوني".

 

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الجدير بالذكر أن فيلم"الخطة العامية" بطولة: علي

ربيع، محمد عبدالرحمن، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، تأليف: أحمد عبد الوهاب و كريم سامي، إخراج: معتز التوني، والذي سوف يعرض في الصالات السينمائية عام 2021 .

 

يذكر أن آخر أعمال محمد عبدالرحمن مسلسل "جمجم وبمبم"، الذي عُرض على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، بطولة: محمد سلام، ميرنا جميل، محمد ثروت، تأليف: مصطفى صقر وكريم يوسف، وإخراج: إسلام خيري.

 

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