"صورة.. البوستر الرسمي لفيلم"الخطة العامية

أعلن الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا" عن فيلمه الجديد"الخطة العامية"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك"

نشر"عبدالرحمن" صورة الأفيش الرسمي للفيلم، وعلق عليه قائلاً:"بسم الله توكلنا على الله، البوستر الرسمي لفيلم الخطة

العامية، إجتهدنا كلنا عشان نعملكم حاجة تليق بيكم، إن شاء الله الفيلم يعجبكم، إنتظروا الإعلان التشويقي الأول قريباً، تأليف: أحمد عبد الوهاب و كريم سامي، إخراج: معتز التوني".

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الجدير بالذكر أن فيلم"الخطة العامية" بطولة: علي

ربيع، محمد عبدالرحمن، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، تأليف: أحمد عبد الوهاب و كريم سامي، إخراج: معتز التوني، والذي سوف يعرض في الصالات السينمائية عام 2021 .

يذكر أن آخر أعمال محمد عبدالرحمن مسلسل "جمجم وبمبم"، الذي عُرض على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، بطولة: محمد سلام، ميرنا جميل، محمد ثروت، تأليف: مصطفى صقر وكريم يوسف، وإخراج: إسلام خيري.