أعلن الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا" عن فيلمه الجديد"الخطة العامية"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك"
نشر"عبدالرحمن" صورة الأفيش الرسمي للفيلم، وعلق عليه قائلاً:"بسم الله توكلنا على الله، البوستر الرسمي لفيلم الخطةالعامية، إجتهدنا كلنا عشان نعملكم حاجة تليق بيكم، إن شاء الله الفيلم يعجبكم، إنتظروا الإعلان التشويقي الأول قريباً، تأليف: أحمد عبد الوهاب و كريم سامي، إخراج: معتز التوني".
الجدير بالذكر أن فيلم"الخطة العامية" بطولة: عليربيع، محمد عبدالرحمن، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، تأليف: أحمد عبد الوهاب و كريم سامي، إخراج: معتز التوني، والذي سوف يعرض في الصالات السينمائية عام 2021 .
يذكر أن آخر أعمال محمد عبدالرحمن مسلسل "جمجم وبمبم"، الذي عُرض على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، بطولة: محمد سلام، ميرنا جميل، محمد ثروت، تأليف: مصطفى صقر وكريم يوسف، وإخراج: إسلام خيري.
كانت هذه تفاصيل خبر "صورة.. البوستر الرسمي لفيلم"الخطة العامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.