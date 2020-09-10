تعرف على نصيحة داليا البحيري لجمهورها

وجهت الفنانة داليا البحيري نصيحة لجمهورها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"داليا" مجموعة صور جديدة لها،

وعلقت عليها قائلة:"لا تقارن حياتك بالآخرين، لا يوجد مقارنة بين الشمس والقمر، يسطعان عندما يحين الوقت"، وقد تفاعل معها متابعيها عبر التعليقات.

جدير بالذكر أن آخر أعمال داليا البحيري مسلسل"فلانتينو" بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، إخراج رامي إمام، تأليف أيمن بهجت قمر، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عقب عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

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