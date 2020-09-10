"أحمد جمال يطرح أحدث أغنياته "فجر

طرح المطرب أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية بعنوان"فجر"، لصالح إحدى المستشفيات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
نشر"جمال" كليب الأغنية، وعلق عليه قائلاً:"فجر ، جديد، لصالح مستشفى 57357"، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات، وعبروا عنإعجابهم بالأغنية.
يذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد جمال أغنية "من غير مجاملة"، كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد جمال، توزيع موسيقى وميكس محمد شفيق، وحققت أكثر من 988 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
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