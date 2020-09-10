تراند اليوم : وفاة النجم رونالد بيل مؤسس فرقة “كول آند ذي جانج”

غيّب الموت النجم الأمريكي رونالد بيل (68 عاماً) أحد مؤسسي فرقة “كول آند ذي جانج” الموسيقية المعروفة بأغنيات ضاربة بينها “سيليبرايشن” و”جانجل بوجي” و”لايديز نايت”.

وقال أنجيلو إليربي المقرب من الفرقة لوكالة الأنباء الفرنسية إن بيل فارق الحياة في منزله في الجزر العذراء الأمريكية، من دون إعطاء تفاصيل عن سبب الوفاة.

وقد أسس رونالد بيل فرقة “كول آند ذي جانج” لموسيقى الفانك والجاز فانك، مع شقيقه روبرت وأصدقائه دنيس توماس وروبرت ميكنز وتشارلز سميث وجورج براون وريكي ويست في مطلع ستينيات القرن الماضي.

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وحصلت الفرقة سنة 1978 على جائزة “جرامي” لمساهمتها في موسيقى فيلم “ساترداي نايت فيفر” مع جون ترافولتا.

وقد دخلت الفرقة إلى متحف “سونجرايترز هال أوف فايم” في لوس أنجلوس سنة 2018.

رونالد بيل المولود في ولاية أوهايو الأمريكية سنة 1951، كتب أغنية “سيليبريشن” التي لا تزال من أكثر أغنيات الفرقة شعبية.