تراند اليوم : بالفيديو.. بسمة وهبة تكشف آخر تطورات علاجها خارج البلاد

كشفت الإعلامية المصرية ​بسمة وهبة تطورات وضعها الصحي، بعد أيام من إعلانها إصابتها بمرض نادر، وهو الأمر الذي أجبرها على السفر للخارج، من أجل تلقي العلاج.

ونشرت وهبة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، أكدت فيه أنها تستعد لإجراء عملية جراحية، خلال الفترة المقبلة.

كما قالت: “ناس كتير بتسألني عن نتيجة التحاليل، والنتيجة الحمد لله شوية لخبطة، وهجمات ليها صدات إن شاء الله، وهيكون في عملية صغيرة، وأنا دلوقتي منتظرة المستشفى تقولي على نتيجة التحاليل الجديدة واللي بتتعمل قبل كل عملية واللي عملتها إمبارح، وأول ما تطلع النتيجة إن شاء الله هيتحدد ميعاد العملية، وكله خير وكويس”.