تراند اليوم : بالصور – ميرنا نور الدين تخطف الأنظار على الشاطئ

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ميرنا نور الدين في الصورة علي الشاطئ باطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الأبيض، وعلقت علي الصورة، قائلة: “حلم”.

وتركت ميرنا شعرها الأسود منسدلا على كتفيها، وأكملت إطلالتها بوضع بعض اللمسات الجذابة من المكياج، والتي أبرزت جمال ملامحها.

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يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل “نصيبي وقسمتك” الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية “حبيبتي من تخون” مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.