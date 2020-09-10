تراند اليوم : إتفرج.. نوال الزغبي وماغي بو غصن تعليقان علي حريق مرفأ بيروت: ” الله لايوفقكن”

عبّرت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي عن غضبها الشديد، بعد مشاهدتها للحريق الكبير الذي شبّ اليوم في ​مرفأ بيروت، مستعيدة بذلك مشهد الرعب، الذي عاشه كل اللبنانيين يوم الإنفجار الضخم، الذي وقع بالمرفأ في 4 آب/أغسطس الماضي.

ونشرت نوال عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه عمال وهم يهربون من المرفأ أثناء الحريق، وعلّقت: “قولكن شو عم يحرقوا!!!! الله لا يوفقكن كيف عم بتموتونا مرفأ بيروت”.

بدورها علّقت الممثلة اللبنانية ​ماغي بوغصن على الفيديو، الذي نشرته نوال، معبّرة عن غضبها أيضاً لكن بطريقة ساخرة، وكتبت: “الخبرية بتقول زيت قلي. يمكن عم يقلو السمك يلي انبعت للمساعدات. حضري الطرطور”.