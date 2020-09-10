تراند اليوم : إتفرج.. نوال الزغبي وماغي بو غصن تعليقان علي حريق مرفأ بيروت: ” الله لايوفقكن”

عبّرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن غضبها الشديد، بعد مشاهدتها للحريق الكبير الذي شبّ اليوم في مرفأ بيروت، مستعيدة بذلك مشهد الرعب، الذي عاشه كل اللبنانيين يوم الإنفجار الضخم، الذي وقع بالمرفأ في 4 آب/أغسطس الماضي.
ونشرت نوال عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه عمال وهم يهربون من المرفأ أثناء الحريق، وعلّقت: “قولكن شو عم يحرقوا!!!! الله لا يوفقكن كيف عم بتموتونا مرفأ بيروت”.
بدورها علّقت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن على الفيديو، الذي نشرته نوال، معبّرة عن غضبها أيضاً لكن بطريقة ساخرة، وكتبت: “الخبرية بتقول زيت قلي. يمكن عم يقلو السمك يلي انبعت للمساعدات. حضري الطرطور”.