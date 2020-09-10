رانيا يوسف تلجأ لأطباء نفسيين.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف أنها لجأت خلال الفترة الماضية لعدد من الأطباء نفسيين.

وعن سبب ذلك، قالت رانيا إنها ذهبت لزيارة أكثر من طبيب نفسي، بسبب دور "راجية"، والذي تقدمه في مسلسلها الجديد "شارع 9".

الفنانة المصرية كشفت، في لقائها مع برنامج et بالعربي، أنها ستجسد خلال الأحداث دور طبيبة نفسية، تكتشف خيانة زوجها في الحلقة الأولى وتتصاعد الأحداث.

ومسلسل "شارع 9" من بطولة رانيا يوسف، ونرمين الفقي، ومحمود عبدالمغني، وأحمد سلامة، ومحمد وفيق، وغيرهم، وتدور أحداثه في إطار درامي أكشن تشويقي، ويتضمن مجموعة قصص يربطها سياق واحد.

رانيا يوسف

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ومن ناحية اخرى، تواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبدالرسول، وتامر فرج، وغيرهم، وقد حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وكانت رانيا يوسف قد شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

ومسلسل "الحرامي" مكون من 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، كارولين عزمي، رنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.

كما عرض لها مؤخرا مسلسل "مملكة إبليس"، عبر منصة "شاهد" الإلكترونية، وشاركها التمثيل كل من غادة عادل، و سلوى خطاب، وصبري فواز، و محمود الليثي، وأسماء جلال، وخالد أنور، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.