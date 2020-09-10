طرح دعاية أغنية "يا حبيبي" لمحمد رمضان في ميدان التايمز.. فيديو

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري محمد رمضان عن طرح دعاية أغنيته الجديدة "يا حبيبي" في ميدان تايمز سكوير بنيويورك.

رمضان نشر مقطع فيديو، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، والذي أظهر عرض الأغنية على شاشات كبيرة في ميدان التايمز.

الفنان المصري كشف أيضا أن الأغنية تم عرضها على أضخم شاشة في العالم، والتي تتواجد في جدة بالمملكة العربية السعودية.

رمضان كتب: "للمرة الثانية في نفس العام 2020 من ميدان تايمز سكوير بنيويورك دعاية أغنيتي الجديدة ياحبيبي مع جيمس وأيضا في السعودية على أضخم شاشة في العالم الموجودة في جدة".

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وكان محمد رمضان قد سافر مؤخرا إلى دبي لتصوير كليب أغنيته الجديدة "يا حبيبي"، والذي يشاركه غنائها الفنان العالمي ميتر جيمس.

وفاجأ محمد رمضان جمهوره بإطلالة مختلفة فى كليبه الجديد “ياحبيبي”، حيث ظهر عارياً كعادته، وقام بالوقوف فوق متن مدرعة، مستعرضا عضلاته، وقدم خلال الكليب رقص استعراضي مميز.

وكان ميتر جيمس قد كشف مؤخرا، خلال لقائه في برنامج "Et بالعربي"، إن تصوير الفيديو كليب استغرق ثلاثة أيام فقط.

وأضاف أنه تقابل مع محمد رمضان لأول مرة في أحد المهرجانات الموسيقية في مراكش العام الماضي، لافتا إلى أنهما سجلا الأغنية منذ فترة.