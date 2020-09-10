بطولة شيري عادل.. عرض الحكاية الرابعة "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا"

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رنا صلاح الدين - تعرض قناة DMC ، الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، يوم السبت المقبل، بعنوان "أمر شخصي"، بطولة الفنانة شيري عادل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
وروجت شيري عادل للقصة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشرت البرومو الدعائي للعمل كنوع من التشويق والدعاية أيضًا، معلقة قائلة:" يوم السبت الساعة ٨ مساءا يا رب يعجبكو #إلا_أنا # أمر_شخصي.. dmc".
حكاية "أمر شخصي" بطولة الفنانة شيري عادل، وإيهاب فهمي وميدو عادل ونهال عنبر وجمال عبد الناصر، وهي من تأليف عمر عبد الحميد، وإخراج محمود كامل.
يذكر أن أخر أعمال شيري عادل الدرامية مسلسل "السهام المارقة"، الذي عرض عام 2018، وشارك فيه كوكبة من نجوم الفن أبرزهم الفنان شريف سلامة، هاني عادل، عائشة بن أحمد، وليد فواز، وغيرهم من النجوم.
شيري عادل
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