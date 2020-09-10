وفاء عامر عن سيدة قطار المنصورة: عايزة أبوس إيدها

رنا صلاح الدين - أشادت الفنانة المصرية وفاء عامر بالسيدة التي ساعدت مجند في قطار المنصورة ودفعت له ثمن التذكرة، بعد أن هدده الكمسري بإنزاله من القطار.

وفاء عامر نشرت صورة لهذه السيدة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، مشيرة إلى أنها تريد معرفة مكانها حتى تقبل يدها على تصرفها.

الفنانة المصرية كتبت: "الست العظيمة دي هي الي دفعت التذكرة للعسكري ورفضت إهانته الست دي لازم تتكرم مش لانها دفعت بس للعسكري لانها انسانه وعندها قلب وعملت زي ما ربنا اوصانا ويؤثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم".

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وأضافت: "تحية لكل سيدة محترمة لها قلب يشعر ان الله يكرم من يكرم ضيف علي الارض فما بالكم من خير اجناد الارض لو اعرف مكانها او تليفونها والله اروح لها ابوس ايدها الي دفعت وحتنور يوم القيامة لانها جبرت خاطر ربنا يجبر خاطرها".

واختتمت كلامها، بقولها: "فخورة اني امرأة.. فخورة اني مصرية.. فخورة بكل نساء مصر.. تحيا الارض الطيبة التي يعيش عليها نساء مصر.. تحيا جمهورية مصر العربية.. السيدة وفاء عامر".