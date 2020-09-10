شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الأفيش الدعائى لفيلم "الخطة العامية".. وطرحه فى السينما قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" الأفيش الدعائى لفيلم "الخطة العامية" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وتصدر الأفيش أبطال الفيلم على ربيع وغادة عادل ومحمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل وعلق "توتا" على الأفيش اجتهدنا كلنا عشان نعملكم حاجة تليق بيكم.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم.. انتظروا الإعلان التشويقي الأول قريباً".

فيلم "الخطة العامية" يشارك فى بطولته بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وتدور أحداث الفيلم في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد في المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.



الخطة العامية

يذكر أن محمد عبد الرحمن "توتا" عرض له مؤخرا مسلسل "جمجوم وبم بم – الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" من 15 حلقة تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.

أما على ربيع فيعرض حالياً مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة" بمشاركة أوس أوس أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح أحد فنادق جاردن سيتى، من اخراج أشرف عبد الباقى، والتى تم افتتاحها بعد عيد الأضحى الماضى ويشارك فى بطولته وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود.