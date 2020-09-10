فن ومشاهير

شاهد الفنانة سمية الألفى فى أحد المطاعم بأحدث ظهور لها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد الفيشاوي جمهوره بأحدث ظهور لوالدته الفنانة سمية الألفى بأحد المطاعم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "ماما لطيفة جدا تحب رقائق البطاطس المقلية".

الفيشاوي
الفيشاوي

من ناحية أخرى ظهر الفنان أحمد الفيشاوى فى أحدث فيديو من كواليس أغنيته الجديدة "نمبر 2"، والذى يستعد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، حيث كشف عن كواليس الأغنية من داخل الاستوديو الذى سيطر عليها نغمات المزمار البلدي، وعلق عليه بكتابة "قريباً نمبر 2".

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 سمية الألفي 

 

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 سمية الألفي 

وكان شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه وجمهوره، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام أيضاً، بصورة من داخل أحد الاستوديوهات التي يقوم بتسجيل فيها أغنيته الجديدة "نمبر 2" المقرر طرحها الفترة القادمة، حيث ظهر جانب من الاستوديو وكتب: "شغالين على أغنية جديدة، انتظروا نمبر 2".

كما كان الفيشاوى شارك بفيديو طريف من كواليس آخر يوم تصوير لفيلمه الجديد "30 مارس"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يرقص احتفالا بنهاية تصوير الفيلم الذى توقف أكثر من مرة بسبب فيروس .

الفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربينى، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم وإنجى المقدم.

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