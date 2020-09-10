شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تطالب بتكريم سيدة قطار المنصورة: لو أعرف مكانها أروح أبوس أيدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة وفاء عامر بتكريم السيدة بطلة فيديو تذكرة القطار المتجه من القاهرة إلى المنصورة، والتى أصدرت وزارة النقل اعتذار بشأنها اليوم، ونشرت وفاء عامر صورة للسيدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة :"الست العظيمة دى هى اللى دفعت التذكرة للعسكرى ورفضت إهانته الست دي لازم تتكرم مش لانها دفعت بس للعسكري لأنها إنسانة وعندها قلب وعملت زي ما ربنا أوصانا ويؤثرون علي انفسهم ولو كانت بهم خصاصة صدق الله العظيم".



وفاء عامر

وتابعت "تحية لكل سيدة محترمة لها قلب يشعر أن الله يكرم من يكرم ضيف علي الارضفما بالكم من خير اجناد الارض..لو اعرف مكانها او تليفونها و الله اروح لها ابوس ايدها الي دفعت و حتنور يوم القيامة لانها جبرت خاطر ربنا يجبر خاطرها.. فخورة اني امرأة فخورة اني مصرية ..فخورة بكل نساء مصر..تحيا الارض الطيبة التي يعيش عليها نساء مصر..تحيا جمهورية مصر العربية".

وكانت أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة يوم 9/9/2020، وقد أعلنت وزارة النقل اعتذار الوزير وجميع العاملين فى الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز فى حق أحد ركاب القطار، كما أكدت الوزارة على احترامها واحترام كافة العاملين فى السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.