شكرا لقرائتكم خبر عن الجسمى يهنى تامر حسنى على "اختراع" بعد رقص نجم الجيل على "بالبنط العريض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المطرب الإماراتى حسين الجسمى، على رقص النجم تامر حسنى، على أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" مع العاملين فى أحد المطاعم، قائلا: "ربنا يسعدكم أكثر وأكثر"، مهنئا تامر على أغنيته الجديدة "اختراع".

وأعاد الجسمى، نشر فيديو تامر، وهو يرقص على نغمات بالبنط العريض، قائلا: "ربنا يسعدكم أكثر وأكثر، وألف مبروك العمل الجديد يا صديقى العزيز تامر حسنى.. اختراع"، بينما رد عليه تامر، قائلا: "الله يبارك فيك حبيب قلبى ويسعد كل أيامك، مليون مبروك ليك أنت والشاعر الكبير أيمن بهجت والموزع الرائع توما، على أحلى طبطبه".

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وتخطت أغنية "بالبنط العريض" التى طرحها النجم الإماراتى حسين الجسمى منذ 3 أسابيع حاجز الـ 85 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.

وحازت أغنية "بالبنط العريض"على إعجاب الجميع، خاصة الفنانات، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهم مندمجون مع أنغامها ويرقصون على الأغنية.

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتارى كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دى ف إيديك.. ما انت فى لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد، حبيبى خدها ومنى ليك.. مشتريك آه مشتريك، فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك، لو أنا هوصفك اوصف ايه.. عُقد فُل أبيض وفيه، قلب بيدلدق حنان.. مِـلكى بقى وأنا أدرى بيه، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد".