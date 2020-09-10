شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز تبادل حبيبها الجديد القبلات فى شوارع نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنانة كاتى هولمز قررت الكشف عن علاقتها مع الشيف إميليو فيتولو، الذى يعد طاهيا مشهورا في مدينة نيويورك، وذلك بعد عام كامل من الحفاظ على سرية علاقتهما وفقاً لما نشره موقع ديلي ميل في تقرير أخير أكد فيه أن النجمة الشهيرة التي سبق وارتبطت بالنجم توم كروز 6 أعوام في وقت سابق، تواعد الشيف فيتولو منذ عام، وراعت علي أن تستمر العلاقة في السرية بعيداً عن الأضواء وعدسات المصورين إلا أنها وخلال 3 أيام فقط نشر موقع الديلي ميل صوراً لهما أثناء تبادلهما القبلات في شوارع مدينة نيويورك من خلال تقريرين الأول نشر قبل يومين في حين نشر الثاني اليوم.



كاتي هولمز فى الصور الأخيرة

وهو ما يدل على تطور العلاقة بين الثنائي إلى حد كبير، حتى وصلت لقمة الرومانسية بينهما، وإلى الآن لم يتحدث اياً منهما عن تلك العلاقة إلا أنها قد حسمت حقيقتها وتأكدت من خلال الصور الأخيرة التي تم نشرها.

وكان كشف موقع TMZ عن وجود علاقة بين الثنائي إلا أنها لم تتأكد حيث ظن البعض أنها مجرد صداقة حين تم رصدهما فى صور وهما يتبادلا الضحك وكشفوا عن أن حبيب هولمز الجديد يعمل في مطعم Emilio's Ballato الموجود في سوهو ، وهو مطعم إيطالي قديم معروف باسم جلسة المشاهير كون يجتمع به أهم و أشهر نجوم العالم.



كاتى وحبيبها الجديد فى صور أخري قبل ايام

وظهرت كاتي هولمز وصديقها الجديد وقتها وهما يتبادلا أطراف الحديث الضاحك، خلال تناولهما النبيذ ، و كأن النجمة الشهيرة قررت ان تستعيد الأضواء تجاهها من جديد بقصة حبها التي ستكون محط تركيز وسائل الاعلام خلال الفترة المقبلة وهو ما حصل بالفعل.

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