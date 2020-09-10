شكرا لقرائتكم خبر عن "الغسالة" يتخطى حاجز الـ13 مليون جنيه وينعش السينمات رغم قرار الـ25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أزمة فيروس كورونا التى اجتاحت العالم، وتقليص عدد جمهور السينمات إلى 25%، إلى أن فيلم "الغسالة" أستطاع أن يحقق رقما قياسيا فى ظل الجائحة، حيث تخطى حاجز الـ13 مليون جنيه، مسجلا بالأرقام 13 ملوينا و270 ألف جنيه، منذ طرح الفيلم يوم الخميس الموافق 30 يوليو الماضى – وقفة عيد الأضحى – ويتصدر "الغسالة" إيرادات الموسم الذى يشهد عرض 3 أفلام أخرى أمامه تم عرضهم سابقاً فى موسم إجازة منتصف العام الدراس، وفيلم آخر جديد وهو "توأم روحى" للفنان حسن الرداد وأمينة خليل.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة اصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.